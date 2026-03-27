羽球天后戴資穎跨界代言！將來銀行4週年力拚2027年轉盈

將來銀行攜手球后戴資穎擔任品牌大使，迎接4週年新里程（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕純網銀將來銀行NEXT BANK開業即將屆滿4周年，今（27）日邀請羽球天后戴資穎（小戴）擔任年度品牌大使，為將來純網銀一站式金融服務平台代言，力拼「2027獲利」的里程碑。

將來銀行董事長郭水義談起邀請戴資穎擔任品牌代言人的緣起，來自於將來銀行大股東中華電信，以及Hami Video、MOD，還有愛爾達電視台，一次又一次轉播小戴國際出賽的每場球賽、每一顆精彩的球技。

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郭水義說，小戴從小就有羽球天賦，也遺傳了「戴爸」的「勇敢」特質，這與將來銀行的特質，在三家純網銀中唯一一家本土品牌，9大股東陣容協力籌設，籌備期間到現在的勇敢跨步不謀而合。

將來銀行即將於3月29日開業4周年，過持續採取穩健的營運策略，截至 2026 年1月底，客戶數達55 萬戶、存款餘額578億元、放款餘額約405億元。

郭水義說，受益於4大產品線齊備，將來銀行2025年成長動能顯著，客戶淨增加戶數為前一年度（2024）逾3倍，存款餘額淨增額為近1.5倍，放款餘額淨增額為1.7倍，業務成長動能強勁，持續朝2027年「轉虧為盈」目標邁進。

將來銀行是目前國內唯一集「外匯」、「基金」、「美股」、「保險」、「房貸」、「信貸」、「存款」、「支付」、「繳費」9大金融服務於一身的純網銀。

適逢4週年慶，將來銀行祭出多項超值方案回饋客戶，不分新舊戶、無需解任務即享口袋帳戶8％優利的回饋、台幣活存優利最高1.6％且存款額度無上限、美元3個月優利定存4％。財富管理申購美股、美國ETF手續費於活動期間「99元吃到飽」，房貸轉增貸利率最優2.38％、信貸開辦手續費最優688元，及20吋鋁框前開式行李箱新戶禮。

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