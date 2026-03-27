焦點股》貿聯-KY：買盤加持 由綠翻紅

貿聯-KY近年深入布局矽光子與共封裝光學等關鍵技術，提升在未來資料中心架構中的戰略地位。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕線束大廠貿聯-KY（3665）正從傳統零組件供應商，轉型為具備系統整合能力的關鍵合作夥伴，去年大賺超過4個股本，今年展望更上一層樓。今日再買盤加持之下，貿聯-KY盤中由綠翻紅、振幅6.61%，截至上午10時45分暫報1850元，漲幅1.93%，成交量1250張。

貿聯-KY近年深入布局矽光子與共封裝光學（CPO）等關鍵技術，管理層觀察，AI與資料中心對頻寬、延遲與功耗的要求持續提升，光學互連將成為下一個世代的主流解決方案。透過策略性併購進一步補強光學互連技術，提升在未來資料中心架構中的戰略地位。

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貿聯-KY總經理鄧劍華說，隨著系統規模擴大，客戶面臨的挑戰不僅出現在AI基礎設施，功率密度、數據移動和整合複雜度的痛點，也出現在半導體設備、工業自動化、醫療保健等平台，代表工業演進的範圍更加廣泛，「這不是短期技術週期，而是長期的工業轉型」。

鄧劍華認為，AI 基礎設施代表的是長期的工業升級週期 ，同樣的互連技術也支撐著機器人、自動化與智慧製造等新興應用 。公司正透過擴展電氣與光學領域的互連能力，為未來更高階的光學產品做準備 ，專注於營運上的執行與製造能力，目標超越歷次平台轉型的成果，而非僅追隨單一技術浪潮。

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