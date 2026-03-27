G7部長警告：伊朗戰爭正在對全球經濟造成「災難性」影響

G7成員國警告，伊朗戰爭正在對全球經濟造成「災難性」影響。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在週四（26日）舉行關鍵峰會前，G7的歐洲成員國警告，美國和以色列對伊朗發動的戰爭，正在對全球經濟造成「災難性」影響。

《CNBC》報導，成員包括美國、英國、加拿大、法國、德國、義大利和日本這些主要工業國的外交部長將在法國舉行為期2天的峰會，伊朗和烏克蘭的戰爭預計將會是峰會的主要議題。

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歐洲領袖和部長們在峰會前夕就戰爭的影響發出警告，預計他們將在峰會上敦促美國尋求與伊朗的解決方案。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）則預計週五（27日）才會抵達峰會現場。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）週四稍早直言，這場戰爭對世界經濟來說是一場災難。他在訪問澳洲期間表示，歐洲夥伴和德國從一開始就強調，「我們沒有被諮詢過，之前沒有人問過我們，這不是我們的戰爭」。

自2月底美國和以色列發動衝突以來，國際能源價格飆升，伊朗和鄰近波灣國家的能源基礎設施因美以空襲和伊朗的報復性攻擊而遭到破壞。

德黑蘭幾乎完全封鎖荷姆茲海峽，這條重要的海上通道通常乘載著全球5分之1的石油和天然氣供應，這嚴重限制了全球能源供應，歐盟領袖警告，這種情況「十分危急」。

法國財政部長勒斯鳩（Roland Lescure）週三（25日）表示，世界現在正面臨一場「性質已經改變，經濟後果也隨之改變」的衝突。目前波灣地區30到40％的煉油產能遭到破壞或損毀，勒斯鳩已與卡達能源部長阿卡比（Saad Sherida Al Kaabi）談過，他表示，這些設施遭到襲擊後，約有17％的天然氣產能遭到破壞，恢復這些產能需要數年時間，這邊說的是至少3年。

就連與美國總統川普（Donald Trump）交好的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也表示，中東危機牽涉到所有人，如果持續下去，顯然會造成經濟和社會後果，最終影響到更多國家，尤其是最脆弱的國家，首先是非洲大陸。

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