問問題不用再打字！Google「搜尋Live」上線 對著鏡頭就能直接問

Google搜尋Live上線，透過語音、相機打造即時互動體驗。（截自官方部落格）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Google宣布搭載全新Gemini 3.1 Flash Live模型的「搜尋 Live」功能，已開始在全球陸續推出，預計未來幾週內將擴展至包括台灣在內的超過200個國家與地區。這項新功能主打以「語音」與「相機」為核心的即時互動體驗，讓搜尋從傳統文字輸入進一步升級為「能聽、能看、能對話」的智慧助理模式。

「搜尋 Live」建構在Gemini 3.1 Flash Live模型之上，強調更自然流暢的語音對話能力，同時在反應速度與穩定性上也有所提升。該模型原生支援多語言，意味著全球用戶可直接以熟悉的語言與搜尋系統進行互動，降低使用門檻，也強化跨語言資訊取得的便利性。

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在使用情境上，「搜尋Live」鎖定需要即時協助、且難以透過文字完整表達需求的場景。用戶只需在Android或iOS裝置開啟Google應用程式，點擊搜尋列下方的Live圖示，即可直接以語音提問並獲得語音回覆，過程中也可持續追問，形成接近對話的搜尋體驗。同時，系統仍會提供相關網頁連結，讓使用者進一步延伸查詢。

除了語音互動外，「影像辨識」也是此次更新的核心。當使用者面對實體物品或場景時，可透過相機即時傳遞畫面，例如詢問「如何組裝這個層架」，搜尋系統便能根據畫面內容提供更精準的建議與參考資料。

此外，如果你正在使用Google智慧鏡頭對準物體，也可以直接進入搜尋Live ，只要點擊螢幕底部的Live選項，就能針對現實世界中的所見所聞，與Google進行即時的來回對話。

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