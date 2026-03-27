副業第一個月就破32萬元！他下定決心不當律師、踏上創業路

線上課程平台Thinkific。（圖擷取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕線上課程平台Thinkific創辦人及執行長葛雷格（Greg Smith）回顧創業歷程時透露，他最初推出自動化線上課程只是為了兼職賺取生活費，沒想到單月營收就達到了1萬美元（約 32.18 萬台幣），這數字比他擔任企業律師的薪水還要高，這讓他決定放棄律師工作，更成為他全職創業的起點。

《商業內幕》報導，葛雷格表示，當年他在攻讀法律學位期間，開始為 LSAT（法學院入學考試）提供家教，藉由該收入來支付生活費和學生貸款。結果他發現，自己的家教內容相當重複，而且受限於同一時間能教的學生人數，他希望能接觸更多人、產生更大影響力，也能創造更多收入。

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葛雷格於是在2005年推出了自動化課程，課程一開始每個月能帶來數千美元收入，而他在此事投入的時間與金錢都不多。但有次，他暫時離開律師事務所一個月，全心投入課程推廣中，結果單月收入達到1萬美元，比他的正職律師收入還高，這也成為他決定全心創業的重要信號。

不久後，其他人開始找葛雷格協助建立課程平台，當時葛雷格並沒有立即想到自己的課程，而是離開律師工作去嘗試另一個新創機會，但最終沒有成功，在考慮其他選項時，葛雷格發現已有其他人和公司找上他，希望他幫忙建立支援自家教育課程的平台。

由於有了潛在客戶，也擁有客戶需要的解決方案，因此葛雷格決定一試。在2012年時，葛雷格與弟弟麥特（Matt Smith）共同創立 Thinkific，幫助其他教育工作者打造自有課程平台。

初期兩人在公司內常有衝突，但也因此磨合出高效率的合作模式。麥特後來離開追求其他創業想法，隨後又短暫回歸擔任策略長，如今成為董事會顧問，兩人仍維持良好工作與私人互動。

如今Thinkific的年營收已來到7500萬美元（約 24.14億台幣）。葛雷格提到，這段創業經歷改變了他對教育的看法。他把「從失敗中學習」的理念帶入育兒，鼓勵 7 歲與 10 歲的孩子以失敗為學習機會，從中建立自信與勇氣，這種態度也影響了他在創業路上的決策與堅持。

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