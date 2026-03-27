春夏必備單品！UNIQLO這款「百搭又顯瘦」褲子只要2990日圓

UNIQLO這款「百搭又顯瘦」褲子只要2990日圓。（擷取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕優衣庫（UNIQLO）提供各式各樣的平價服飾，從日常基本款到緊跟潮流的時尚單品，應有盡有，隨著天氣變暖，優衣庫也推出了多款新品，而這款只售2990日圓（約新台幣598元）棉質寬鬆九分褲，不僅達人稱讚百搭顯瘦，是春夏必備單品，網友也貼文稱「真正放鬆的褲子」、「我買了4個顏色」、「我真慶幸買了它」等諸多好評。

日媒報導，熱愛平價時尚的河合小姐表示，優衣庫這款棉質寬鬆九分褲是1件性價比超高的時尚單品。

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她指出，這款輕薄的褲子採用100%純棉布料，寬鬆舒適，褲型略為收窄，從臀部到大腿都穿著舒適，它不僅能修飾身材，還能讓雙腿看起來更纖細，可謂一舉兩得。

且九分褲的長度露出腳踝，讓雙腿看起來更纖細，彎曲、伸直膝蓋或坐下都非常舒適，不會感到束縛，而寬鬆的褲腳設計是一大亮點，非常適合即將到來的春夏穿著。

此外，彈性腰帶讓穿著非常舒適，而且還有口袋，就像運動褲一樣，可以輕鬆拉上，方便換衣服，其腰帶內側有抽繩，可依需求調整尺寸，非常貼心，兩側都有口袋，深度足以裝下智慧型手機。

更重要是，這款褲子超百搭，由於材質輕盈透氣，露出腳踝，如果上半身搭配休閒裝，就能營造出精緻優雅的氣質，而搭配薄紗襯衫，打造出既休閒又成熟的時尚造型，也可以直接搭配經典的春季條紋上衣，或是將上衣披在肩上，利用條紋圖案點綴，讓春日穿搭更上一層樓，捲起褲腳，更顯活力可愛，這款褲子活動自如，版型俐落，是春夏日常穿搭的必備單品。

網友紛紛在官網留言，稱「真正放鬆的褲子」、「我買了4個顏色」、「輕便又好穿」、「我真慶幸買了它」、「穿起來超舒適」、「尺寸、顏色、寬鬆版型都很棒」、「希望他們能繼續推出這樣的產品」等等，可見這條褲子舒適度極佳，好評如潮。

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