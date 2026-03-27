國際油價再度狂飆！川普15點方案談判未果 伊朗戰爭停火難

國際油價週四（26日）收高，自前一交易日跌勢中反彈。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週四（26日）收高，自前一交易日跌勢中反彈，主因市場對中東戰爭短期內結束的期待降溫。

布蘭特原油期貨上漲5.79美元、漲幅5.7%，收在每桶108.01美元。

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美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨上漲4.16美元、漲幅4.6%，收每桶94.48美元。

布蘭特近月期貨成交量則降至2月27日以來最低，當時正值美國與以色列對伊朗展開空襲前夕。

美國中東特使威科夫（Steve Witkoff）證實，美方已向伊朗提出一份「15點行動清單」，作為終止戰爭的談判基礎。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）稍早表示，伊朗正審視美方提案，但目前並未就結束戰爭展開談判。

一名伊朗高層官員向路透表示，該提案「片面且不公平」。不過，美國總統川普（Donald Trump）則稱，伊朗已提議允許10艘油輪通過荷姆茲海峽，作為談判中的善意表現。

Matador Economics首席經濟學家史奈德（Timothy Snyder）指出：「目前市場對來自美國與伊朗的各類消息真實性充滿混亂與挫折，投資人再度轉向較安全資產以保全資本。」

這場戰爭幾乎使荷姆茲海峽運輸陷入停擺。該海峽平時承載全球約五分之一的原油與液化天然氣供應，國際能源署（IEA）更形容這是史上最大規模的石油供應中斷事件。

自戰爭爆發以來，布蘭特油價已上漲近50%，WTI則上漲41%，儘管兩大期貨合約在週三均曾下跌超過2%。

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