晶華分2階段售出麗晶25％股權 第1季貢獻EPS 2.598元

晶華分2階段售出麗晶25%股權，第一季認列處分利益3.31億元。（晶華提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕晶華（2707）今宣布，依據既有股東協議安排，洲際酒店集團（IHG）將分兩階段收購子公司 Silks Global Holding, Limited 所持 Regent Hospitality Worldwide, Inc.（RHW）共25%股權。

晶華今日代重要子公司Silks Global Holding, Ltd.公告，依與IHG簽訂之股東協議合約，轉讓RHW部分股權。

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晶華指出，第一階段將於2026年第一季完成，IHG將收購RHW 13%股權，交易金額為2002萬美元，晶華預計認列處分利益1036.6433萬美元、約當台幣3.31億元，並於2026年第一季入帳。以資本額12.74億元計算，第一季貢獻EPS 2.598元。

第二階段預計於2027年1月31日前完成，IHG將再收購RHW 12%股權，交易金額為1848萬美元。兩階段合計交易金額為 3850萬美元。

晶華於2010年投入資金 5600萬美元 收購麗晶國際（RHW）100%股權，並於2018年出售51%股權予IHG取得 3930萬美元。若加計本次13%及後續12%股權交易金額，本公司累計回收金額將達 7780萬美元，已超越原始投資金額，實現階段性資本回收與投資成果。

晶華指出，本次交易完成後，仍將持有RHW 24%股權，持續參與麗晶品牌未來發展。依股東協議約定，晶華在2028年1月31日至2月28日期間，享有要求IHG依約定價格 4224萬美元 買回剩餘24%股權之權利。

晶華指出，此案顯示IHG對麗晶品牌全球布局的長期承諾，同時亦體現在品牌投資、資本運用與價值創造上的策略紀律與執行成果。

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