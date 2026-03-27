東京股市崩跌！日經指數大跌逾900點 川普「這句話」掀市場恐慌

東京股市週五（27日）開盤走低，日經平均指數延續前一日跌勢。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕東京股市週五（27日）開盤走低，日經平均指數延續前一日跌勢。開盤指數較前一交易日下跌364.06點，報53239.59點。由於市場對中東局勢恐長期動盪的憂慮升溫，前一日美股收黑，而美國總統川普在個人社群媒體發文，警告伊朗「盡快認真」看待談判，以免為時已晚，導致市場對停火談判進展的期待降溫。在此影響下，東京股市賣壓湧現，日經指數盤中一度重挫超過900點。

截止日本時間9點40分（台灣時間8點40分），日經指數一度下跌961.7點，觸及52641.95點。

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在週四（26日）的美股中，由主要半導體相關個股構成的費城半導體指數（SOX）收跌4.79%，也對東京市場中高價半導體類股形成壓力。

在美國與伊朗的停火談判方面，雙方據傳在荷姆茲海峽的管控問題上仍存在分歧。此外也有報導指出，美國國防部正考慮發動一項被稱為「最終打擊」的大規模軍事行動。中東情勢持續混亂，市場憂心高度依賴中東能源的日本企業將面臨成本上升壓力。

雖然川普於美股收盤後（台灣時間27日清晨）透過社群媒體宣布，將暫停對伊朗能源設施的軍事攻擊至4月6日，但目前市場對此消息反應冷淡，整體氣氛仍偏向審慎。

此外，成分股更廣泛的東證股價指數（TOPIX）同樣持續下跌，以下跌16.98點的3625.82點開出，早盤一度觸及3605.50點，下跌37.3點。

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