「我的退休金增加了」！7旬嬤滿心歡喜刷存摺 卻被數字嚇呆了

「我的退休金增加了」！7旬嬤滿心歡喜刷存摺，沒想到數字不增反減，當場嚇呆了。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕1位77歲的老婦人加藤晴子（化名），去年得知退休金增加，心中充滿喜悅，興沖沖地前往銀行，然而，存摺上的數字卻不增反減，讓她當下大吃一驚，後來反復核對發現因長照保險費大漲上漲，抵銷了退休金增長，如今隨著4月臨近，退休金調漲在即，她臉上卻始終籠罩著憂慮，怕數字上漲，最後又是空歡喜一場。

日媒報導，加藤女士獨自住在東京，她說，去年曾在電視新聞上看到，2025會計年的退休金金額將會增加，她原本以為每月會增加幾千日圓，畢竟在「物價上漲，所以任何增加我都感激不盡。但到了6月份實際到帳那天，我查看銀行帳單時卻大吃一驚，到帳金額不僅未增加，甚至還少了數百日圓，我反復核對了好幾遍帳單。」

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加藤的養老金，包括員工養老金在內，每月大約是16萬日圓，根據2025財年的調整，帳面上的金額確實增加了數千日圓。然而，當她仔細查看同時寄來的「退休金存款通知書」的明細時，發現長期照護保險費和老年醫療保險費費用大幅上漲，彷彿是為了抵銷退休金的成長，尤其是長期照護保險費的上漲讓我驚訝。

加藤說，政府部門的通知說我所在市的保險費率有所調整，但我萬萬沒想到，這筆費用竟然直接抵消了我養老金的增長。

由於加藤工作了40多年，她有一些積蓄，經濟狀況也不拮，然而，隨著2026年4月臨近，退休金調整期即將到來，她的臉上卻始終籠罩著憂慮。

他們說今年的退休金還會上漲，但我已經不能完全放心了，雖然退休金數字是增加了，但這並不意味著我實際能領到的金額也會增加，我有點擔心這會不會又是一次空歡喜。

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