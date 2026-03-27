油價200美元啟動？彭博：美國已開始沙盤推演最壞情境

外媒指出，美國正準備應對每桶200美元的油價局面。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據《Business Insider》報導，截至3月25日，美國加州部分地區的汽油價格已突破每加侖8美元，遠高於全國平均的3.983美元；不僅如此，航空公司也無法倖免，已宣布對部分航班加收臨時燃油附加費。

《彭博》報導，美國政府內部正評估油價若飆升至每桶200美元，將對經濟帶來何種衝擊。這項沙盤推演顯示，隨著伊朗戰爭升溫，華府已開始為極端情境做準備，確保即使衝突長期化，也能有應對方案。

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知情人士指出，這類模型分析屬於壓力時期的常規作業，並不代表官方預測油價一定會達到該水準，而是為了評估不同情境下對經濟成長與通膨的影響。倘若油價真的升至200美元，將對全球經濟構成巨大衝擊。但即使不到這個水平，只要油價在170美元維持數月，就足以推升美國與歐洲通膨、拖累經濟成長。

美國能源部長Chris Wright則認為，油價升至200美元的可能性「不高」。

據報導，早在戰事爆發前，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）就曾對油價上漲可能衝擊經濟表達關切，並有官員持續向白宮反映能源價格波動風險。然，白宮發言人仍否認，美政府正在研究200美元油價情境，並強調當局對美國經濟與全球能源市場的長期走勢仍具信心。

自2月28日美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，油價已明顯上漲。西德州原油（WTI）累計上漲約30%，來到91美元左右；布蘭特原油則上漲近40%，約在102美元附近。

白宮表示，儘管伊朗公開拒絕與川普談判，但外交努力仍在持續推進。川普日前更設下五天期限，要求伊朗重返談判桌，否則不排除進一步軍事行動。根據規劃，美方原本預期這場軍事行動將持續4至6週。

從歷史來看，油價（經通膨調整後）過去半世紀僅在2008年金融危機前短暫觸及200美元水平。這也意味著，一旦重演，衝擊將極為劇烈。在美國，最直接的衝擊已反映在汽油價格上，零售汽油價格上漲約30%，抵銷了過去一年川普引以為傲的降價成果。

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