黃金大買家又出手了？「這央行」狂拋80億美元黃金 全因「1原因」

過去長期買進黃金的土耳其，已拋80億美元黃金。（美聯資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕繼本月初波蘭央行行長考慮出售黃金，以籌集國防資金之後，再傳出過去長期大舉買進黃金的土耳其央行，在伊朗戰爭爆發後的2周內，出售並換匯了大約60噸黃金，其價值超過80億美元（約新台幣2561.7億元），加劇金價下跌壓力，也揭示部分央行策略正在快速轉變。

據報導，土耳其這波操作背後，是「去通膨」政策面臨壓力，該策略高度依賴穩定里拉匯率，但隨著伊朗戰爭推升能源進口成本、美元需求上升，政策維持難度大幅提高。

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市場人士指出，最近中東衝突局勢，導致油價突破100美元，這對幾乎完全依賴進口能源的土耳其來說是一場災難，通膨率仍高達約30%以上，里拉持續呈現緩貶趨勢，土耳其動用黃金儲備來保命。

數據顯示，土耳其央行黃金儲備在3月13日當週減少6噸，3月20日當週再減少52.4噸，顯示拋售規模相當驚人。市場人士指出，其中部分黃金被直接出售，而更大比例則透過黃金換匯交易換取外匯或里拉流動性。

伊斯坦堡Phoenix Consultancy創辦人Iris Cibre表示，土耳其動用了約1350億美元（約新台幣4.3兆元）的黃金儲備進行流動性調節與市場穩定，其中約58.4噸已被處置，超過一半透過海外「黃金換外匯」交易完成。

據報導，土耳其幾乎完全依賴進口石油與天然氣，一旦戰事延長，將更容易受到通膨與國際收支壓力衝擊，2月通膨率仍高達31.5%，處於全球高位。為因應壓力，土耳其的政策工具包括收緊流動性、提高里拉融資成本，以及透過國營銀行進行外匯干預，這次動用黃金儲備，顯示政策已進一步升級。

值得注意的是，土耳其的拋售規模甚至超過同期黃金ETF的資金流出。《彭博》數據顯示，兩週內黃金ETF流出約43噸，低於土耳其央行的操作量，目前市場正關注土耳其是否透過倫敦市場持續拋售黃金，以防止里拉進一步貶值，相關消息一度導致金價由漲轉跌。

分析師指出，土耳其的黃金政策轉向，對市場意義重大，主要是過去10年，土耳其一直是全球最積極的黃金買家之一，目的在於降低對美元資產的依賴。但如今，在戰爭與金融壓力下，黃金反而成為「變現工具」。

道明證券指出，伊朗戰爭帶來的經濟衝擊，可能迫使部分央行出售黃金以履行美元義務，同時削弱整體央行購金需求。短期內，央行增持黃金的趨勢恐將放緩。值得一提的是，央行同時進行現貨拋售與掉期回購並不罕見，本質上是以黃金作為抵押換取低成本美元資金。

根據摩根大通資料顯示，土耳其約有價值300億美元（約新台幣9606.8億元）的黃金存放於英格蘭銀行，可隨時用於外匯操作，且不受物流限制。

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