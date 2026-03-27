瞄準中國電商！歐盟將對進口「不安全產品」的線上平台開罰

歐盟達成臨時協議，將對進口「不安全產品」的線上平台開罰。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟週四（26日）同意對海關系統進行全面改革，其中包括嚴厲打擊主要來自中國的電子商務平台，這些平台若是向歐盟銷售非法或不安全的產品，將面臨潛在的罰款。

《路透》報導，由27名成員國組成的歐盟正在努力協調關稅徵收和安全檢查，以應對大量低價電子商務包裹進入歐盟，2025年預估總包裹數達到了58億件。歐洲議會和歐盟各國政府的代表經過持續到週四晚上的談判，終於達成了一項臨時協議，以確定最終細節。

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在新制度下，向歐盟銷售產品的線上平台將被視為進口商，並負責繳關稅和確保產品安全，屢次違反歐盟規定的公司可能面臨相當於其過去12個月在歐盟總銷售額1到6％的罰款。

歐盟對於價值低於150歐元（約新台幣5550元）的關稅不徵收關稅，這推動了Shein（希音）、Temu和AliExpress（全球速賣通）等線上平台的快速成長，這些平台直接從中國向消費者發送包裹。

歐盟計劃取消關稅豁免，並計劃從7月起暫時徵收3歐元的費用。歐盟執委會也決定從11月1日起徵收額外的手續費。

歐盟執委會本（3）月發佈的一項研究凸顯了歐盟對產品安全的擔憂研究發現60到65％的進口化妝品、保健食品和個人防護裝備，例如自行車頭盔等，不符合歐盟安全法規。

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