川普揭曉伊朗「大禮」！允許10艘油輪通過荷姆茲海峽。（彭博檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗送美國大禮揭曉，美國總統川普週四表示，伊朗本週允許10艘油輪通過荷姆茲海峽，作為送給美國的「禮物」。

CNBC報導，川普在內閣會議上談到伊朗時說：“他們說，為了向你們表明我們是真誠可靠的，我們會支持你們，我們將放行8艘油輪……它們明天就會開過來。’”

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川普補充說，他們隨後為自己說過的話道歉，最終結果增為10艘油輪。

這些評論回答了兩天前提出的問題，當時川普首次表示伊朗“送給我們與石油和天然氣有關的禮物”，但沒有詳細說明。

川普在會晤中堅稱美國正在就伊朗問題進行“非常實質性的談判”，儘管德黑蘭方面否認曾進行過直接會談，之後他才發表了上述言論。

美國特使威特科（Steve Witkoff）夫在內閣會議上表示，美國已收到「來自該地區和其他希望在和平結束這場衝突中發揮作用的各方的多次接觸」。

威特科夫也證實，美國提出了1個包含 15 點內容的和平協議框架，但表示該框架是透過巴基斯坦傳達的，巴基斯坦充當了調解人的角色。

不過，伊朗國家媒體週三報道稱，德黑蘭拒絕了美國的停火提議，並提出了自己結束戰爭的條件清單。

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