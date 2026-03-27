Netflix又漲價！最高月費逼近900元、各方案價格一次看

串流龍頭「網飛」（Netflix）再度調漲美國地區的訂閱費。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕串流龍頭「網飛」（Netflix）再度調漲美國地區的訂閱費，全訂閱方案至少上調1美元（約32元新台幣）。最新價格顯示，含廣告方案調整為每月8.99美元（約289元新台幣），標準方案升至19.99美元（約642元新台幣），高級方案則來到26.99美元（約867元新台幣），額外成員費用也同步上漲。

此次調整美國地區的費用，為Netflix自2025年1月以來首度漲價。公司說明，調整主因在於持續擴大內容投資，包括進軍現場直播活動（live events）與影音Podcast等新領域，帶動整體成本上升。

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根據最新方案，含廣告訂閱費用自每月7.99美元（約257元新台幣）調升至8.99美元；標準方案由17.99美元（約578元新台幣）上調至19.99美元；高級方案則由24.99美元（約803元新台幣）升至26.99美元。此外，「額外成員」費用同步上漲，含廣告方案每位非同住用戶為6.99美元（約225元新台幣），無廣告加購價格則調整為9.99美元（約321元新台幣）。

Netflix高層長期以來為漲價辯護，強調平台上內容規模持續擴大，且訂閱收入可用於投資新項目。

從財務面來看，Netflix於今年1月財報中預估，2026年內容支出將達200億美元（約6,425億元新台幣），高於2025年的180億美元（約5,783億元新台幣）；全年營收則預計落在507億至517億美元（約1兆6293億元至1兆6614億元新台幣）區間，主要受會員數成長、訂價調整，以及廣告收入預計「接近翻倍」所帶動。

在策略布局方面，Netflix先前曾評估收購華納兄弟（Warner Bros.）及其串流服務 HBO Max，但最終未跟進派拉蒙（Paramount）於2月提出的更高報價，相關併購案暫告破局。

近年包括Netflix在內的主要串流平台，普遍面臨內容成本攀升與用戶成長趨緩的雙重壓力，紛紛透過調漲訂閱價格與發展廣告業務，尋求訂閱模式以外的成長動能，加速邁向獲利。

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