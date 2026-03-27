11大熱門品牌5年養車成本曝光！Lexus最貴、三菱和Nissan最省

雷克薩斯（Lexus）的5年養車成本高達71,692美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕即便以優惠價格入手豪華車，車主最終「荷包震撼」往往出現在維修與保養費用上。美國汽車資訊平台Bumper的最新分析顯示，5年下來，擁有一輛雷克薩斯（Lexus）的總成本，幾乎是本田（Honda）或日產（Nissan）的兩倍。

根據Bumper的分析，研究團隊統計了11個熱門車款品牌5年的平均擁有成本（含日常保養與維修），結果顯示豪華品牌養車壓力最大，而三菱（Mitsubishi）與日產則相對「平易近人」。

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11個熱門汽車品牌5年平均擁有成本（含保養與維修）

三菱（Mitsubishi）：37,440美元（約1,201,740元新台幣）

日產（Nissan）：37,550美元（約1,206,394元新台幣）

起亞（Kia）：38,999美元（約1,252,487元新台幣）

特斯拉（Tesla）：42,193美元（約1,355,402元新台幣）

速霸陸（Subaru）：44,310美元（約1,421,640元新台幣）

本田（Honda）：44,429美元（約1,425,471元新台幣）

吉普（Jeep）：47,910美元（約1,539,366元新台幣）

道奇（Dodge）：48,618美元（約1,561,109元新台幣）

豐田（Toyota）：49,956美元（約1,604,183元新台幣）

福特（Ford）：62,343美元（約2,002,478元新台幣）

雷克薩斯（Lexus）：71,692美元（約2,303,908元新台幣）

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