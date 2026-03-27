美股收盤》油價大漲！道瓊大跌469點 台積電ADR重摔逾6％

週四美股重挫。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕受油價上漲拖累，週四美國股市下跌，市場密切關注中東的最新局勢發展。道瓊工業指數下跌469.38點、1.01%，標準普爾500指數下跌1.74%，那斯達克指數下跌2.38%，費城半導體指數重挫4.79%，台積電ADR重摔21.64美元、

6.22%，收在326.11美元。

綜合外媒報導，市場對中東戰爭迅速結束的希望消退，週四原油價格大漲，給股市帶來壓力。布倫特原油期貨上漲5.79美元或5.7%，收在每桶108.01美元。美國西德州中級原油期貨則上漲4.16美元或4.6%，收在每桶94.48美元。隨著股市下跌和油價上漲，美國公債殖利率大幅飆升。

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談到近期油價走勢，美國總統川普週四在內閣會議上表示，他認為油價飆升以及整體市場面臨的壓力並沒有預期的那麼嚴重，稱「一切都會回落到之前的水準，甚至可能更低」。

個股方面，Facebook母公司Meta在涉及兒童安全的兩起重大訴訟中敗訴，重挫7.92%，其他如Alphabet跌3.06%，微軟下跌1.37%，輝達下跌4.16%，亞馬遜跌1.9%，特斯拉跌3.59%，蘋果則漲0.11%。

道瓊工業指數下跌469.38點或1.01%，收45960.11點。

標普500指數下跌114.74點或1.74%，收6477.16點。

那斯達克指數下跌521.75點或2.38%，收21408.08點。

費城半導體指數下跌381.87點或4.79%，收7585.87點。

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