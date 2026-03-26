戰火召喚通膨幽靈！OECD預測：美今年通膨跳升到4.2％

OECD認為，今年美國的政策利率維持不變。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕經濟合作暨發展組織（OECD）指出，中東衝突正使通膨幽靈捲土重返。總部位於巴黎的OECD週四（26日）公布最新經濟展望，大幅上調主要經濟體的通膨預期，據此，20國集團（G20）今年平均通膨跳升至4％，而美國更高達4.2％，較去年12月預期的2.8％急遽上升。

彭博報導，OECD是第一個正式更新預測的主要國際經濟機構，「衝突的範圍與持續時間非常不確定，但能源價格長期走高將大幅增加企業成本，推升消費者物價通膨，對經濟成長造成負面後果」。

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伊朗戰爭的爆發正值全球經濟受惠於人工智慧（AI）投資、美國關稅下調以及支持性的貨幣與財政政策推出之際。

OECD指出，如果沒有中東衝突，2026年全球經濟成長可能上調0.3個百分點，目前則維持2.9％預測不變，並將2027年的經濟成長下修0.1個百分點至3％。

對於美國，OECD預計今年通膨將從去年的2.6％跳升至4.2％，較上一次去年12月的預期上升1.2個百分點，除了中東戰火，其他原因還包括勞動市場依然緊張，以及關稅增加通膨上升壓力。

OECD秘書長科曼（Mathias Cormann）指出，「我們確實認為，多種因素結合可能對美國的通膨前景產生影響」。該組織預測，2026年美國與英國的政策利率將維持不變，而歐洲央行在第2季將升息1次，以確保通膨預期維持在可控制範圍。

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