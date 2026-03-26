大摩副總裁被炒 他狂投550份履歷悲吐慘淪臨時工辛酸

1名高階主管失業後，求職碰壁，最終陷入財務困境。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕商業內幕（Business Insider）披露一起高階主管求職屢碰壁的真實案例，洛克哈特（Valerie Lockhart）原是摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）的副總裁，去年突遭裁員一夕失業，他狂投550份履歷大都石沉大海，僅拿到25份職缺回覆，卻在最後關頭遭淘汰，陷入財務困境，目前先找一份臨時性工作度日。

今年40多歲的洛克哈特說，去年3月被突然被裁員完全出乎意料之外，也不知道被裁的原因，隨後就開啟漫長的求職之路，從去年3月至11月已投出超過550份履歷，只獲得25個職缺的回覆。

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他說，多次進入最後一輪面試，都在最後關頭被淘汰。由於洛克哈特是家裡的經濟支柱，失業對其經濟狀況造成很大的影響，一家三口只能依靠儲蓄、退休帳戶和失業救濟金。

屋漏偏逢連夜雨，洛克哈特住家車庫竟在去年9月因水管破裂大淹水，存放車庫裡的貴重物品損失數千美元，雖然保險理賠部分損失，但水管維修的部分還要自費數千美元，礙於財務困窘，洛克哈特決定延後維修，這段期間一家人無法用熱水。

為了籌措維修費用，洛克哈特一家人最後不得不發起募款，雖然成功募得數百美元，仍不足以支付全部費用。直到2026年1月，洛克哈特終於獲得一份臨時性的全職約聘工作，得以存錢修好熱水系統。

洛克哈特無奈地說，儘管曾靠人脈獲得面試機會，但長期待業不得不擴大投遞履歷範圍，「有時候，我會覺得自己對某些職位來說資格不足，有時候又是資歷過高。有些公司似乎在尋找完美無缺的候選人，甚至寧願讓職缺空著，也不願意錄用他人。」

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