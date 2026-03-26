美國科技龍頭在台投資 賴總統：印證對台灣的重視及信心

賴清德總統今晚出席「台灣美國商會2026年謝年飯」。（台北市攝影記者聯誼會提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕賴清德總統今晚出席「台灣美國商會2026年謝年飯」時表示，基於民主價值所建立的信任感，台灣已經是全球經濟發展的「積極貢獻者」，也是全球供應鏈韌性的「共同建構者」，英特格、美光、超微、Google的AI以及輝達等投資案都印證了美國科技大廠對台灣的重視與信心。

賴清德致詞時表示，今天的台灣是全球科技供應鏈的重要節點，更是民主陣營中值得信賴的堅實夥伴，台灣的力量不僅來自世界領先的半導體與 ICT 產業，也來自許多靈活又創新的中小微企業，如此大小企業共生的密集網絡與分工體系，讓台灣在面對全球性衝擊時，展現出靈活的彈性與應變能力。

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賴清德指出，台灣不再只是晶片或零組件的製造基地，基於民主價值所建立的信任感，台灣已經是全球經濟發展的「積極貢獻者」，也是全球供應鏈韌性的「共同建構者」。

賴清德總統（中）26日出席「台灣美國商會2026年謝年飯」，與AIT台北辦事處處長谷立言（左）、台灣美國商會主席長陳幼臻（右）一起上台舉杯。（由台北市攝影記者聯誼會提供）

賴清德表示，很高興看到台灣和美國持續發展全方位的戰略夥伴關係，尤其當前台美雙方的經濟關係，是歷史上最緊密的時刻，台灣美國商會今年1月發布的「2026商業景氣調查」（2026 Business Climate Survey）顯示，高達84%的受訪美商，去年在台灣的營運穩定獲益，更有92%的受訪企業將維持或擴大對台灣的投資，從英特格高雄新廠、美光台中四廠、超微的南台灣研發據點，到Google的AI基礎建設研發中心，以及輝達宣布在台灣設立海外總部，都印證了美國科技大廠對台灣的重視與信心。

賴清德續指，同時，台灣企業對美投資持續擴大，雙方經貿關係不斷提升。美國已經成為台灣最大的對外投資目的地，也是台灣最大的出口市場。今年1月，台美順利完成第6屆「經濟繁榮夥伴對話」，簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，也簽署了「台美投資備忘錄」，確立雙向投資機制，這些都是台美經貿關係的重要里程碑，代表了雙方的合作，正邁向更制度化、更穩定、也更可預測的方向，台灣和美國已經從貿易夥伴，進一步成為共同投資、共同創新、共同維繫經濟安全的重要夥伴。

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