一卡通啟動3億元現金增資 強化支付服務版圖

繳稅季來臨，一卡通 iPASS MONEY APP推出首次使用APP繳費享5%回饋。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕電子支付用戶數超過700萬的一卡通（C6033），今年起服務全面轉移至獨立APP，積極強打生活繳費的強項，祭出首次使用APP繳費5%回饋的優惠。此外，一卡通今日召開董事會，決議將辦理3億元現金增資發行新股，其中90%由原股東按比例認購，另10%、300萬股將開放該公司員工認購。

今年繳稅季即將展開，用戶數累積超過700萬的「一卡通 iPASS MONEY」，今年起服務全面移轉至獨立APP，已在APP內建構轉帳、消費、繳費、搭車生活4大支付場景，其中生活繳費涵蓋超過8,400多項，只需透過APP就可滿足所有繳費需求。一卡通表示，為吸引新用戶體驗強大的繳費服務，iPASS一卡通針對首次使用 iPASS MONEY APP繳費的新用戶，祭出當月繳費總額可獲一卡通綠點5%回饋，每人回饋上限150點 （1點相當新台幣1元），後續可全額折抵繳費金額獲得儲值金回饋，相當於省下150元。

請繼續往下閱讀...

一卡通指出，「一卡通 iPASS MONEY」APP的生活繳費項目，涵蓋全台灣各縣市停車費、水電費、瓦斯費、有線電視費（含寬頻費用）、信用卡費、電信費、規費罰鍰稅捐（含就業安定費、汽車代檢費、所得稅、牌照稅等各縣市地方稅）、健保費、保險費、醫療照護費（含醫療費、長期照護費用）、國民年金、學雜費、社區管理費、分期帳單。

另外，只要帳單上有「TWQR」QR碼，均可透過一卡通iPASS MONEY APP一鍵掃碼繳費，用戶無需使用現金、無需臨櫃也能及時繳納，避免紙本遺失與衍生滯納金。 同時也與東聯互動合作，提供外籍移工跨境匯款等服務，涵蓋不同族群生活各個層面，讓民眾隨時隨地都能透過iPASS MONEY 帳戶輕鬆付款，全面滿足民眾生活需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法