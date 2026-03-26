MUJI新款機能包爆好評！僅270g超輕、防水耐操 根本通勤神包

日本無印良品最新推出的Ripstop系列包款主打「超輕量＋高耐用」機能設計。（翻攝自官網、業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在通勤與日常移動越來越「輕裝化」的趨勢下，日本MUJI無印良品今年最新推出的「撥水加工抗撕裂（Ripstop）」包款系列在日本市場引發好評，主打「超輕量＋高耐用」的機能設計，其中後背包重量僅約270克，卻具備可裝載A4尺寸與日常用品的收納能力，被不少消費者形容為「輕到幾乎無感」，同時又兼顧實用性與耐用度。

這款在日本被稱為「撥水リップストップ」的系列，4款包型皆採用原本多用於降落傘與戶外裝備的Ripstop抗撕裂布料，透過格紋結構提升強度，即使遭尖銳物勾破也不易擴大破損；再加上撥水加工處理，可應付通勤途中突如其來的小雨或日常潑水情境，價格介於2990到6990日幣，讓不少日本消費者直呼「CP值很高」。

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產品設計圍繞「輕量但不妥協功能」展開，後背包採束繩開口，方便快速取物，前方配置大面積網袋，側邊則加入彈性束繩，可固定雨傘或換洗衣物。肩背包則以圓筒輪廓搭配隱藏拉鍊，提升行走間取物便利性。

迷你肩背包更加入容量擴充設計，可從2L增加至3L，放入500ml水瓶也不成問題；波士頓包則透過按扣轉換包型，並設有可固定行李箱拉桿的結構，強化旅行場景的使用彈性，4款包款從日常通勤、健身外出到短途旅行皆能覆蓋。此系列預計3-5月在台上市，價格帶則落在790元至1490元區間。

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