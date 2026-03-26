保險理賠醫起通服務再擴張 納入中山醫、童綜合及中醫體系

壽險公會今宣布「保險理賠醫起通」服務規模再度擴大，自3月26日起正式納入中山醫學大學附設醫院、童綜合醫院等4家醫療機構。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕壽險公會今宣布「保險理賠醫起通」服務規模再度擴大，自3月26日起正式納入中山醫學大學附設醫院、童綜合醫院、國軍桃園總醫院及高雄市立中醫醫院等4家醫療機構，醫療機構類型更加完整且多元，也標誌著數位理賠生態圈走向更趨成熟的全面發展階段。

「保險理賠醫起通」自2021年啟動至今，已成功整合20家產壽險公司與超過59家醫療機構，透過公私協力落實普惠金融。壽險公會理事長陳慧遊強調，此次中醫體系的加入顯著提升了服務覆蓋率，未來將持續優化安全機制以強化數位便利性。而長期關注數位治理的立法委員林楚茵亦指出，此服務透過科技手段簡化了傳統繁瑣的理賠申請流程，在確保資訊安全的前提下，讓數位理賠真正深入民眾的日常生活。

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壽險公會表示，對保戶而言，這項服務轉化為實質的便利與效率，民眾申請理賠時無需再為收集診斷證明書或收據而在醫院與保險公司間往返奔波。透過數位化授權與資料串接，醫療資訊能直接傳遞至保險公司，不僅減少了紙本作業的負擔，更讓理賠審核過程變得更快速且精準。在資訊安全與便利性兼具的機制下，保險服務得以更貼近民眾需求，落實金融科技轉型的初衷。

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