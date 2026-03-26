企業瘋AI代理卻不敢上線？美網路設備大廠曝「1關鍵」

思科調查發現，高達85%的受訪企業已啟動AI代理試點計畫，但真正將技術導入實際生產環境的比例僅約5%。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕網路設備供應商思科（NASDAQ：CSCO）近期針對主要企業客戶進行調查發現，已有高達85%的受訪企業啟動AI代理（AI agents）試點計畫，但僅有5%將代理技術推進至實際生產環境。

思科指出，AI代理在正式投入運作前，應如同新進員工般完成「入職流程」，包括建立其身份、了解職能，並將其分配到相應的人類管理員。然而，目前多數企業對於運行中的代理缺乏可視性，一旦發生異常，往往難以釐清責任歸屬。此外，既有的安全服務邊緣（SSE）工具並未針對代理型工作負載設計，難以實現即時存取控制，也無法理解代理請求背後的情境脈絡。

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為降低企業導入代理式應用的門檻，思科於2026 RSA大會上宣布推出一系列專為「代理式AI」生態系統打造的安全創新方案。思科強調，在此一架構中，軟體不再僅止於回應問題，而是具備自主執行任務的能力，進一步協助企業提升營運效率。

在安全機制上，思科提出涵蓋全生命週期的防護架構，包括建立可信身份、落實零信任存取控制、強化部署前安全檢測，以及運行期間的持續監控與防護，將安全能力全面嵌入AI應用流程。同時，也為資安維運中心（SOC）團隊提供自動化工具，以加速威脅偵測與應變效率。

此外，思科進一步將零信任架構延伸至AI代理層，強化其行為的可追蹤性與責任歸屬。此次推出的Duo身份與存取管理（IAM）新功能，結合Secure Access中的模型情境協定（MCP）策略執行與意圖感知監控機制，可實現更細緻的存取控管，協助企業全面掌握代理系統的運作狀態。

思科同步推出AI Defense新工具，協助企業測試、驗證並強化AI代理及其互動安全性。其中，全新「Cisco AI Defense: Explorer」版本可在部署前進行紅隊演練，提前識別潛在風險，特別適用於AI開發者、應用安全團隊及資安研究人員，有助於全面提升防護能力。

同時，公司亦發布安全代理框架DefenseClaw，整合Skills Scanner、MCP Scanner、AI BoM與CodeGuard等多項開源工具，確保各項功能皆經過掃描與沙盒測試，並完成伺服器驗證，協助開發者以更高效率且更安全的方式部署代理系統。

值得注意的是，DefenseClaw將直接整合至NVIDIA的OpenShell平台，進一步擴展雙方合作。透過將安全機制整合至單一架構中，思科可減少企業手動資安流程與額外工具安裝需求，在擴大AI代理應用規模的同時，維持零信任安全模型的完整性。

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