神基看好無人機需求快速增溫 劍指遠端控制新市場

神基新方案聚焦支援軍事情報、監視與偵察任務，可受移動式或半固定式指揮站採用。（神基提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕強固型電腦供應商神基（3005）透過精準行銷加速邊緣AI應用落地，董事長黃明漢表示，隨著無人機應用在全球各產業快速擴大，市場對遠端控制解決方案的需求正明顯升溫，集團因此深化鎖定軍事國防、公共安全及公用事業等高強度應用場域，搶攻新一代無人載具控制市場。

黃明漢指出，無人機已從單一設備操作，逐步走向跨場域整合應用，涵蓋陸、海、空等多領域行動（Multi-Domain Operations, MDO），在此趨勢下，市場對於具備高穩定性、即時運算與整合能力的遠端控制平台需求快速成長，而旗下遠端無人機控制解決方案正是為回應此一產業變化所打造。

請繼續往下閱讀...

神基說明，遠端無人機控制解決方案核心為地面控制站（Ground Control Station, GCS），可作為任務中樞，支援即時資料處理、遠端操控及任務參數整合管理，並可依需求搭配平板、筆電及工作站等多元強固型裝置，進一步延伸至無人機（UAV）、無人船（USV）及無人車（UGV）等不同載具控制應用，形成完整的遠端操作體系。

在產品設計上，遠端無人機控制解決方案採模組化架構，具備高度客製化與擴充能力，可依不同任務需求彈性配置設備與酬載（payload），並透過神基自有研發與製造能力，提供量身打造的整體解決方案，以因應軍事與公共安全等場域中高度複雜且不可預測的作業環境。此外，該方案支援開放式生態系，能與第三方技術整合，導入不同無人機系統，提升平台的長期擴展性與應用彈性。

應用場景方面，神基此方案聚焦支援軍事情報、監視與偵察（ISR）任務，並可受移動式或半固定式指揮站採用，也能協助災害應變與搜救行動，即時蒐集關鍵資訊；在公用事業領域，則可透過遠端巡檢電力、管線及鐵路等基礎設施，降低人員進入高風險環境的需求。黃明漢強調，隨著無人機應用持續擴展，神基目標打造專業人員在關鍵任務中可靠的作業平台，進一步鞏固集團在強固型運算與行動解決方案市場的布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法