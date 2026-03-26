看好記憶體產業前景 威剛120億元永續聯貸案超額認購2.1倍

威剛（3260）委由臺灣銀行主辦新臺幣120億元聯合授信案，今（26）日完成聯貸簽約。（威剛提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠威剛（3260）委由臺灣銀行主辦新臺幣120億元聯合授信案，今（26）日完成聯貸簽約；威剛表示，此次聯貸將有助於公司充實中期營運週轉金，強化營運擴展動能。

簽約儀式於臺灣銀行舉行，由威剛董事長陳立白與臺灣銀行董事長凌忠嫄共同主持。聯合授信案主要用途為充實中期營運週轉金，由臺灣銀行統籌主辦暨擔任管理銀行，兆豐銀行及第一銀行共同主辦，並邀集臺灣企銀、元大銀行、土地銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行及合作金庫等金融機構共同參與。

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威剛表示，聯合授信案原擬籌組新臺幣100億元，在金融同業踴躍參與下，短期間內即籌組完成，且超額認購2.1倍達新臺幣210億元，最終以新臺幣120億元結案，顯示國內金融業對威剛營運與未來發展給予高度肯定與支持。聯合授信案依永續報告書的溫室氣體排放量等永續連結指標給予相應利率減碼，以實際行動支持威剛遵循永續發展原則、持續實踐永續經營。

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