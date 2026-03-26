黃金今年漲幅全吐光怎麼辦？巴克萊銀行全說了

黃金近期表現欠佳。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕自美伊衝突爆發以來，黃金已回吐2026年以來所有漲幅，巴克萊銀行（Barclays）認為，此次回檔創造一個有吸引力的買點，而且黃金的結構性支撐依然穩固。

《Investing》報導，巴克萊銀行分析師Ajay Rajadhyaksha在報告中指出，黃金已經歷非常強勁的3年漲勢。但自（美伊）戰爭開始以來，它已回吐2026年以來全部漲幅，部分原因是利率預期的轉變以及一些央行為捍衛本國貨幣而拋售黃金，「這構成了一個合理的買點」。

請繼續往下閱讀...

他認為，央行自2022年後大量購金不太可能消退，而且西方經濟體的財政狀況正在惡化，能源驅動的通膨飆升疊加在這些因素之上，再加上衝突本身帶來的直接財政成本，多種因素應該會支撐金價。

地緣政治風險是金價另一個大支撐因素。持續不斷的中東衝突引發能源衝擊，並加劇宏觀經濟的不確定性，巴克萊銀行認為，這些因素都強化黃金作為避險工具的角色。

Rajadhyaksha稱，地緣政治風險、央行持續購金、石油衝擊帶來的通膨上升及衝突的財政影響，都會金價形成支撐。他也淡化激進的緊縮政策對貴金屬價格構成壓力的可能性，強調聯準會已連續多年未能實現2%的通膨目標，並且預計2026年不會升息，這意味著宏觀環境可能仍然有利於不孳息的資產。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法