富采像素化光源加速落地 打入國際車款設計專案

富采將於4月登場的光電大展當中，攜手多家生態系夥伴展示相關應用成果。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠富采（3714）積極切入車用光電市場，管理層今天表示，公司已推出像素化（Pixelated）車用光源技術平台，並成功導入多項國際車款設計專案，打入國際一階供應商（Tier 1）與代工（OEM）車廠供應鏈，隨著智慧車對顯示與互動需求提升，相關平台可望加速落地，成為未來車用照明與通訊應用的重要解決方案。

富采表示，此次推出的智慧互動顯示（ISD）平台，成功導入國際車用Tier 1供應商及OEM車廠，並應用於多項新車設計專案，包括汽車零組件大廠Valeo的超高亮度車前照明模組，以及中國新能源車品牌年度新車，顯示旗下i-mini LED陣列技術已具備量產能力與客戶驗證基礎。

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在產品布局方面，富采整合高密度LED光源與光機電熱模組設計能力，打造「顯示」與「投射」兩大像素化技術平台。其中，ISD平台透過高密度、高均光的i-mini LED陣列，提供不同光色與多樣像素間距設計，可應用於車尾顯示與車前識別，並延伸至車聯網（V2X）通訊介面，強化車輛與外界的資訊傳遞能力。

另一項像素化智慧車燈平台則聚焦於自適應頭燈（ADB）與動態地面投影（DGP）應用。富采指出，ADB採用專利光源技術，LED像素間距可縮小至60微米（um），實現高密度像素排列與精準分區照明，可依車速與轉向自動調整光型，降低對其他用路人的眩光影響；而動態地面投影則導入Micro LED技術，可於地面呈現彩色動態圖文，包括品牌標誌、警示訊息與迎賓效果，提升行車安全與人車互動體驗。

隨著智慧車輛持續朝向電動化與聯網化發展，車外照明正由傳統單一光源，轉型為具備顯示與互動功能的資訊介面。富采認為，像素化車用光源技術可望成為未來車燈設計的重要關鍵，結合顯示、照明與通訊功能，進一步拓展智慧車應用場景，並強化車廠品牌識別與差異化能力。

富采強調，公司憑藉在光機電熱整合領域的長期技術累積，持續深化具量產能力的車用光電解決方案布局。後續將於4月登場的光電大展（Touch Taiwan）當中，攜手多家生態系夥伴展示相關應用成果，從核心光源到模組設計完整呈現，加速推動車用光電技術邁向更廣泛的市場應用。

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