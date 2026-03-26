Google新壓縮技術引發記憶體股拋售 分析師：免驚！短期波動

Google的新壓縮技術，引發記憶體股拋售。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博26日報導，在Google宣稱其新的壓縮技術將大幅減少運行大型語言模型（LLM）所需的記憶體數量後，記憶體與儲存產品類股股價暴跌。不過分析師認為，這或許只是股價的暫時波動，而非相關業者的生存威脅。

人工智慧（AI）應用記憶體關鍵製造商SK海力士，26日在韓國交易所收跌6.23％，快閃記憶體製造商鎧俠控股在東京交易所重挫5.9%，美光與晟碟（Sandisk） 25日在紐約交易所也相繼下跌。

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Alphabet旗下的Google表示，其新的TurboQuant技術可以將運行大型語言模型所需的記憶體量至少減少6倍，進而降低訓練AI的整體成本。記憶體是輝達加速器的關鍵部份，在AI熱潮推動下，其需求激增、供應吃緊。

Google該消息引發記憶體需求可能減少的預測。看好全球記憶體類股持續上漲的分析師認為，效能提升實際上是增加，而非減少需求。

摩根大通在一份報告中，引用19世紀的「傑文斯悖論」（Jevons Paradox）指出，投資人或許對此獲利了結，但短期威脅無損記憶體的需求。傑文斯悖論是英國經濟學家傑文斯關於煤炭生產的理論，亦即技術效率越高，需求也將越高。

該報告說，對於投資回報機會而言，TurboQuant對超大規模的資料中心營運商是利多消息。而從長遠來看，亦有利於記憶體製造商，因為「每個詞元（token）的成本降低，也將導致更高的產品採用需求」。

Ortus Advisors分析師傑克森（Andrew Jackson）指出，由於記憶體的供應極度吃緊，Google的這項技術發展或許對需求影響甚微，在股價大幅上漲後，出現一些獲利了結也是合理的。記憶體與儲存產品類股近幾月股價狂飆，以鎧俠為例，自去年8月以來股價已飆升700%。

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