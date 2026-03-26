京華城案拖累中石化、鼎越 法人籲盡快處分土地才是王道

京華城案拖累中石化、鼎越。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕針對京華城案一審宣判中石化旗下鼎越應沒收金額超過120億元以上，此舉恐拖累中石化與鼎越財務及營運，兩家公司是否面臨財務危機?業界人士認為，中石化手中還擁有數百億元甚至上千億的土地資產，不至於倒閉，不過，若銀行強勢雨天收傘，任何一家企業都可能面臨此風險。

法人指出，中石化在台土地總持有量約80多萬坪，包含工廠用地、投資性不動產等，粗估土地市值約600億元至1000億元不等。若攤開中石化甫通過的去年財報顯示，期末總資產近1300億元，負債金額達530億元，去年全年營收192億元、稅後虧損近30億元，每股稅後虧損為0.78元。

請繼續往下閱讀...

市場人士認為，中石化最有價值的資產就是位於高雄亞灣特區的土地，去年已出售的苗栗蘆竹段不動產近5億元，處分利益超過4億元，同時，標售高雄前鎮及楠梓區投資性不動產，處分利益也超過23億元以上，也就是說，若中石化今年能順利處分高雄亞灣特區土地，自然可解燃眉之急。

中石化今年1月也公告，高雄亞灣特區土地公開招標流標，今年將繼續積極處分，此外，3月也公告將處分橋頭廠資產案，另處分子公司兆欣化工屏東廠房，也取得2億餘元獲利。

因京華城土地遭法院扣押，影響還款期程。鼎越去年11月取得聯貸銀行團同意，合約到期後再展延1年，預計3月31日、6月30日及9月30日止，分別償還5億元、10億元及15億元借款，共計償還30億元。

法人認為，若要分析中石化與鼎越的財務狀況，可先觀察今年3月底鼎越是否能順利還款聯貸案5億元，粗估還款問題並不大；至於銀行是否會雨天收傘，緊縮中石化資金，法人分析，京華城弊案爆發後，估計各銀行貸款額度都已收緊，只要能盡速出售土地資產，應不至於發生財務問題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法