中東戰火通膨疑慮升 中租基金平台：低點加碼、適度配置黃金

面對中東戰事引發的資產重訂價，中租投顧總經理蘇皓毅建議，投資人應把握市場非理性恐慌導致的拉回契機。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中東戰事持續升溫，國際油價劇烈震盪，市場對通膨再起的疑慮升高。中租基金平台今（26）日指出，儘管地緣政治風險短期干擾資產表現，但在美國經濟基本面仍具韌性、貨幣政策未偏離降息軌道下，建議投資人把握市場回檔的機會，採取定期定額策略逢低布局，並適度配置黃金分散風險。

中租基金平台總經理蘇皓毅分析，中東局勢牽動能源供應，特別是荷姆茲海峽通航風險，為全球經濟帶來新的不確定性，也使「通膨是否捲土重來」成為市場焦點。不過他認為，與1970年代的石油危機相比，美國已從能源進口國轉為能源淨出口國，能源危機的可控性已有提高，也顯示市場對油價長期維持高檔的擔憂可能過於悲觀。

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在總體經濟方面，雖然3月聯準會（Fed）上修2026年個人消費支出物價指數（PCE）至2.7%，但同時也將經濟成長率預估調升至2.4%，顯示美國經濟基本面仍穩健。蘇皓毅指出，利率點陣圖仍透露年內具降息空間，預期下半年市場主軸仍將回歸降息軌道，短期通膨雜音難以改變中長期的多頭趨勢。

蘇皓毅提醒，影響市場情緒的另一關鍵在於美國政治因素。根據最新民調，川普施政不滿意度已突破55%，民主黨在2026期中選舉的支持度更持續領先；在民生油價與生活成本雙重壓力下，川普勢必要尋求戰事降溫，以防共和黨在期中選舉面臨跛腳危機。

產業面方面，中租基金平台認為，人工智慧（AI）仍是當前最具成長動能的投資主軸。隨著全球科技企業積極投入，AI應用已從晶片與算力基礎設施延伸至自動駕駛、藥物研發平台，產業的成長已具備獨立動能、不再高度依賴外部刺激，成為支撐股市長期表現的重要力量。

蘇皓毅建議，面對市場因戰事出現的非理性回檔，投資人可透過定期定額機制分批進場，並運用具備加減碼功能的投資工具，自動在低點提高投入比例，把握市場非理性恐慌導致的拉回契機。但為了降低波動衝擊，建議可適度納入黃金資產，透過多元布局以分散風險。

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