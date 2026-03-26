放棄鐵飯碗開草藥鋪！這對夫妻被罵「瘋了」 如今打造橫跨40國企業

義大利草本保養品牌L’Erbolario蕾莉歐從一間地方藥草鋪起家，如今事業版圖已拓展至全球40多個國家。（翻攝自官網、業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕相信許多曾造訪義大利的旅人，對L'Erbolario蕾莉歐這個品牌並不陌生。這個被視為「Made in Italy」天然美妝代表的品牌，長期強調義大利製造與品牌文化輸出，從一間地方草藥鋪起家，在未依附大型集團的情況下，逐步擴展為行銷全球40多個國家的跨國企業。

1978年，在義大利洛迪（Lodi），Franco Bergamaschi與妻子Daniela Villa做出一個當時並不被看好的決定，開設一間草藥店。「我們這個決定，幾乎讓雙方父母都氣炸了。」Bergamaschi回憶。

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當時，他擁有政治學學位，家人原本期待他進入銀行體系發展；Daniela則是生物學畢業，已在高中任教。兩人原本都站在穩定職涯的門檻上，卻選擇轉身創業，走上一條充滿不確定性的道路。

這間店面只有約20平方公尺，後方甚至是由舊機車展示空間改造而成的簡易實驗室。他們以「手工草藥店」形式經營，意味著至少要自行生產70%的產品，「因為我們有點瘋狂，所以才做了這個選擇。」他說。

創業初期，他們販售乾燥藥草、植物精油與手工配方，產品仍偏向身體調理與傳統草本療法。然而兩人很快觀察到，顧客上門不只是為了療效，更多是被氣味與使用體驗吸引。這項洞察，成為品牌轉型的關鍵。夫妻分工明確，Franco專注植物研究與產品開發，Daniela則負責店面經營與顧客互動，逐步將草本產品從藥用導向，轉為日常保養與香氛消費。

隨著需求增加，品牌開始走向標準化與品牌化經營，建立穩定產品線與識別系統，成功把原本低附加價值的草本原料，轉化為具保養與香氛商品。這也讓L'Erbolario從地方小店，邁入可規模化發展的品牌階段。

與多數美妝品牌透過併購快速擴張不同，L'Erbolario採取相對保守的策略，透過經銷據點與專賣店逐步拓展海外市場。品牌目前已進入40至45個國家，涵蓋歐洲、亞洲與北美，在義大利本土則擁有約4,800個銷售據點與200家專賣店，持續擴張。

該品牌選擇維持高度在地製造，未將生產外移至低成本國家，近年，也進一步導入永續理念，於2021年轉型為共益企業（Benefit Company），將環境與社會責任納入經營核心。

源自對植物與生活美學的熱愛，L'Erbolario將自然意象轉化為可被日常感知的香氛語言。今年，L'Erbolario以神秘優雅的紫茉莉為主軸，推出全新「紫茉花語香氛系列」，打造一場兼具儀式感與感官層次的使用體驗，產品線涵蓋「紫茉花語沐浴膠」、「紫茉花語潤膚霜」與「紫茉花語香水」，並延伸至居家香氛領域，推出香氛蠟燭、擴香瓶與限量香氛陶瓷等品項，將香味從個人保養延伸至生活空間。

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