藥局大廝殺 去年減少33家 大樹藥局:今年競爭會趨緩

全台藥局去年罕見減少33家，大樹藥局表示今年競爭將趨緩。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕全台藥局在2023年起進入戰國時期，為期三年的廝殺，根據統計，去年全台藥局總店數罕見出現減少，一年減少33家，來到1萬807家，大樹藥局發言人盧山峰表示，今年整體藥局競爭態勢會趨緩，不過體質不夠好的中小型連鎖藥局將會消失或是被整併。

盧山峰說，過去三年市場出現不理性的競爭，部分同業犧牲利潤爭奪市場，壓縮整體藥局獲利空間，大樹在此期間不參與加價搶人搶店、也不參與非理性降價搶客，展店相對保守、放緩速度，保留體力、調整體質，為下一階段發展做好準備。

請繼續往下閱讀...

盧山峰認為，去年全台連鎖藥局佔整體藥局為29.4%，仍呈現逐年增加情況，今年起體質不佳的中小型藥局將退出市場，而具規模優勢者，可提升佔有率，預期當連鎖率達50%，全台藥局數量將減少至8000間，競爭過後，市佔率前兩名領先者，才有機會贏者全拿。

這三年大樹透過規模優勢，提升供應鏈效率，並推出差異化商品或獨家商品，調整經營效率，因此毛利率仍穩定提升，同時因應少子化及高齡化，大樹降低婦嬰用品比重，提升保健食品、藥品比重，把競爭影響降至最低。

盧山峰說，由於今年七月起，政策開放寵物可用人藥，因此，大樹將把動物用藥與寵物健康服務據點，擴大至全台的大樹藥局，啟動與寵物診所醫院業務對接，預先做好準備，估計2027年大樹藥局將擴大至520家，回到過去的成長態勢，到2030年增加至700家，完成新的大樹五年發展計畫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法