倫飛首季強化泰國佈局 同步建立中東邊緣戰略夥伴

倫飛2026年首季加速海外布局，同步深化搶攻東南亞與中東市場商機。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕強固型電腦廠倫飛（2364）2026年首季加速海外布局，同步深化搶攻東南亞與中東市場商機，管理層一方面攜手當地通路夥伴強化泰國市場滲透，另一方面則與中東系統整合業者合作切入邊緣運算（edge computing）應用，推動產品由單一硬體銷售走向解決方案輸出，擴大全球市場版圖。

在東南亞布局方面，倫飛旗下品牌Durabook與泰國通路商TMV Inter Trading建立合作關係，借助其在政府、製造、物流及企業市場的客戶基礎與通路經驗，提升產品在當地市場的可及性與服務能力。總經理高思復說，倫飛將進一步強化在地銷售、技術支援與售後服務，並加速強固型平板與行動運算設備在製造、公部門、運輸及現場服務等場域的導入，提升整體滲透率。

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此外，倫飛進中東市場布局則聚焦高附加價值應用，攜手中東科技解決方案業者MBUZZ建立策略合作，透過其在系統整合、部署與維運的能力，推動強固型筆電與平板導入邊緣運算場景，鎖定物流、公用事業、交通運輸及公共安全等關鍵任務領域。高思復認為，此舉不僅強化倫飛產品在高可靠度應用環境的競爭力，也有助於客戶提升系統穩定性與營運效率。

法人指出，倫飛此次雙軸布局，顯示其海外策略由單純通路拓展，進一步延伸至應用場景與解決方案層次。在泰國市場透過通路夥伴強化落地能力的同時，也在中東市場攜手在地業者切入邊緣運算與工業應用，逐步建立從產品供應到系統整合的完整價值鏈。

倫飛看好隨著AI應用與產業數位化需求持續升溫，邊緣運算已成為企業導入即時資料處理與分散式架構的重要關鍵，帶動對高耐用性與高可靠度設備的需求提升。強固型電腦因具備耐候性與穩定性優勢，逐漸成為工業、交通與公共安全等場域的重要基礎設備，市場應用持續擴大。未來將以邊緣運算與工業應用為切入點，推動產品與服務升級，提升整體營運動能。

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