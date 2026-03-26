銀行局長童振彰也遭冒名 金管會呼籲「三不會」及「要查證」

金管會重申，政府機關首長絕對不會透過社群媒體要求民眾匯款、投資，更不會私下推薦任何金融商品，甚或幫忙查金流。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕注意！國內詐騙集團花招百出，就連金管會銀行局長童振彰也成了被冒名的對象；金管會近日接獲警方通報，有不法分子假冒機關首長名義，在臉書、LINE 或IG上，向民眾推薦商品，或誆稱可以協助查察金流。金管會鄭重澄清，政府機關首長絕對不會透過社群媒體要求民眾匯款、投資，更不會私下推薦任何金融商品，甚或幫忙查金流。

別被「假名人、假官員」騙了！金管會今天提醒及呼籲，政府機關首長不會教你買股票、幫你查金流，看到假冒名義，請立刻撥打165反詐騙諮詢專線。

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詐騙集團經常利用民眾對政府機關的信任，將官網上的首長照片，透過AI工具竄改成投資教學影片或對話。

金管會提醒民眾，若在網路看到以下情況，一定是詐騙：

（一） 私訊招攬：以機關首長名義推薦特定商品，甚或私訊邀請加入投資或團購群組。

（二） 保證獲利：標榜「穩賺不賠」、「內線消息」或「低風險高報酬」。

（三） 急迫匯款：要求民眾將款項匯入不明個人帳戶，或是宣稱會幫你查金流。

其次，強化公私協力阻詐：臨櫃關懷攔阻與警示帳戶控管已見成效。為守護民眾財產安全，金管會已串聯全國金融機構與執法機關，強化以下三大金融防禦網：

（一） 臨櫃關懷攔阻：金融從業人員積極強化臨櫃關懷，去年攔阻件數14,264件，攔阻金額新臺幣112億元；近3年已攔阻超過290億元。

（二） 可疑帳戶預警：金融機構發現疑似涉及詐騙之帳戶或交易時，主動通知檢察或警察機關，有利於及早偵查與阻斷不法。

（三） 警示帳戶控管：金融機構強化疑似涉及詐欺帳戶之監測與控管，自114年11月起，警示帳戶數已持續呈現負成長。

金管會提醒民眾：「三不會」及「要查證」，若要投資應透過合法金融機構，面對網路來路不明的消息，請務必保持警覺，審慎研判投資群組或社群媒體資訊內容的真實性，並掌握金管會「三不會」要訣：「不會」主動聯繫民眾協助處理金融帳戶問題；「不會」管制或凍結民眾金融帳戶；「不會」要求民眾繳納保證金、扣押金、風控金、驗證金、滯留金等款項。

如有疑問，要馬上撥打「165」警政署防範詐騙專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法，或可撥打金管會電話（02）8968-0899查詢是否為冒用金管會名義。

金管會將持續與執法機關密切合作，運用公私協力模式打擊犯罪，並提醒民眾多一分警覺，少一分損失，共同維護自身財產安全與金融市場秩序。

有詐團以金管會銀行局長童振彰的名義進行詐騙，金管會提醒民眾小心。（對話截圖為金管會提供）

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