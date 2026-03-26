距離退休只剩5年？8個「致命錯誤」恐讓畢生努力全泡湯

美媒提醒，距離退休5年，人們會做的8件最糟糕的事情。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕當距離退休不到5年時，退休似乎已近在眼前，這既令人興奮，也暗藏風險。美國財經媒體指出，這段時間若做出錯誤決策，損失可能非常嚴重，無論是大額投資損失、稅務錯誤，還是多年拖延的退休計劃，都很難再補救。

以下是退休前夕人們會做的8件最糟糕事情，此時正是檢查自己退休準備情況的最佳時機，避免在日後被難以逆轉的決策鎖定。

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1.覺得快退休就停止存錢：有些人看到退休近在眼前，便放鬆退休儲蓄。但這是個大錯。最後幾年通常收入最高，且稅務優惠仍然存在。

2.投資過於激進：想在最後幾年追趕時間而採取高風險投資，可能會在退休前遭受重大損失。股市大幅下跌可能直接侵蝕你多年累積的退休金。應根據自己的退休時間、目標以及承受損失的能力來控制風險。接近退休時，不宜盲目追求最後一波高回報。

3.提早變得過度保守：過度保守可能導致資金增長緩慢，尤其當退休金需要支撐數十年生活時。退休不是單一天的事件，部分投資組合仍需具備增長潛力。

4.自動申請社會安全福利：許多人把年金當作年滿多少歲或厭倦工作時的自動開關，但申請年齡會影響終身請領金額。

5.忽視退休收入的稅務：退休並不代表不用繳稅。應提前規劃，先動用哪些帳戶、每年提領多少，以及今日決策對未來稅務和醫療保險的影響。

6.錯過醫療保險（Medicare）登記期限：錯過醫療保險登記期限，看似小事，但可能帶來長期罰款。

8.假裝醫療與長期照護費用會自動解決：許多人預算只計算日常開銷、旅遊，但忽略健康支出。2026年滿65歲的人，有近70%可能需要某種形式的長期照護。即使現在健康，也應為未來未知費用做好規劃。

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