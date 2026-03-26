麗寶北中南推新案 所有權住宅、地上權住宅、辦公室齊發

麗寶首度推出商辦品牌，首發據點坐落在台中車站核心區。（麗寶集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕即便房市買氣還有待復甦，但麗寶集團今年仍大舉推出新案，包括地上權住宅、所有權住宅以及地上權商辦等，其中台北市兩處地上權住宅訴求學區、地段，以及小坪數規劃，每坪房價則是所有權住宅的7折。

麗寶創商辦品牌

此外，看好台灣的AI產業鏈，麗寶集團預計推出新的商辦品牌「麗寶ACE」，預計台北市南港有1案、台中市有兩案以及高雄有1案，首案則是台中車站核心區的地上權商辦，採取一半銷售、一半出租的模式，坪數規劃83至133坪，預計售價會比所有權便宜2至3成，但租金行情卻有所有權相同。

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至於，麗寶集團的地上權住宅推案情形，今年則遍布北中南，包括台北市蛋黃區的兩處地上權住宅案，建案分別位在杭州南路、銅山街口、以及濟南路、臨沂街口等，新北市則在土城規劃有地上權住宅案，中南部則在雲林高鐵站周邊、台南市成功大學旁、高雄五甲特區等區域均有規劃。

麗寶集團今年所有權住宅建案中，較受到矚目的則是住都中心的第一個招山都更案、捷運圓山站西側公辦都更案，今年下半年將會落成，其中住宅部分可售戶數為205戶，坪數落在15至33坪，總價大約2500萬元起。

另外新北市則在新店、新莊副都心重劃區、八里，桃園市小檜溪重劃區、苗栗後龍、頭份以及台中市梧棲都規劃有所有權住宅新案在今年推出。

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