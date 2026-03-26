美伊各說各話、局勢膠著 台幣逆勢連3升成最強亞幣

新台幣匯率終場收在31.905元，升值4.7分，匯價連3升。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中東局勢雖略見降溫跡象，但目前美國與伊朗仍各說各話，整體情勢陷入膠著，市場觀望氣氛濃厚。台股今日開高走低、收小黑；新台幣兌美元匯率則在出口商季底拋匯需求帶動下逆勢走強，盤中一度升抵31.844元、勁揚逾1角，終場收在31.905元，升值4.7分，匯價連3升，並躍居亞洲最強貨幣，總成交量達20.855億美元。

台股今日下跌101.49點，收在33,337.62點，三大法人合計賣超2.93億元，其中外資轉為賣超79.20億元。匯市則以31.97元、貶值1.8分開出，盤中最高31.844元、最低31.971元，高低震盪1.27角。

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根據央行統計，截至下午4點，美元指數反彈0.37%，亞幣普遍走弱，僅新台幣逆勢升值，包括日圓下跌0.23%、韓元貶值0.17%、新幣貶0.26%、人民幣亦跌0.09%。

匯銀人士指出，儘管美伊之間已展開對話，但在具體協議的細節、條件與時程尚未明朗前，市場信心仍難全面回穩。惟新台幣匯價在32元整數關卡成功守穩後，加上月底、季底出口商有做帳需求，拋匯力道轉強，預料短線匯價仍有支撐。

但後續走勢仍須觀察中東情勢與美元動向兩大變數，且外資目前在台股仍偏賣超，資金尚未明顯回流，對台幣升勢亦形成一定壓抑。

整體而言，新台幣短線表現相對抗跌，但在國際局勢未明、美元仍具支撐的環境下，後續匯價走勢預料轉為區間震盪，短期區間大致落在31.8元至32.2元。

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