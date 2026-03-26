不只盯上石油！美官員自爆從委內瑞拉運回近32億黃金了

美國內政部長伯格姆（Doug Burgum）說，美方近期從委內瑞拉運回價值1億美元的黃金。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國今年1月活抓委內瑞拉前總統馬杜羅後，川普政府正與馬杜羅時期的副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez，現為臨時總統）密切合作。美國內政部長伯格姆（Doug Burgum）25日強調，美方近期從委內瑞拉運回價值1億美元（約台幣31.9億）的黃金，他並強調除了石油之外，美國還看中開發委內瑞拉礦產和貴金屬資源的巨大機會。

CNBC報導，本月初，伯格姆與石油和礦業高管一同訪問了委內瑞拉，並會見了臨時總統羅德里格斯，伯格姆還說，「在2天的行程結束時，我們成功運回了價值1億美元的金條，實實在在的黃金。」他表示，美國的精煉商將把這些黃金用於商業和消費用途。

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伯格姆表示，除了石油，美國還看到了開發委內瑞拉礦產和貴金屬資源的重大機會。他說，委內瑞拉還擁有豐富的煤炭資源，其中含有關鍵礦物。

伯格姆強調，採礦業在委內瑞拉已經徹底崩潰，他們自己也心知肚明。如今只剩下受幫派控制的個體採礦者，採礦的方式是最惡劣的環境破壞行爲。伯格姆談及羅德里格斯政府時稱，他們想要一個清潔的環境，想要現代化的投資，希望看到國家實現增長。

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