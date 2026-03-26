擁抱AI Agent技術 HOYA BIT獲創新交易所殊榮

今日第九屆AI暨區塊鏈產業高峰會舉辦，HOYA BIT並在會中獲頒「2026最創新的加密貨幣交易所」殊榮。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣加密貨幣交易所HOYA BIT榮獲第8屆區塊鏈價值權威榜「2026最創新的加密貨幣交易所」殊榮，戰略室副總林逸騏領獎時分享，國際科技巨頭宣布全面部署AI Agent，HOYA BIT彭云嫻也將AI Agent核心架構植入台灣加密貨幣交易平台，擁抱這波新金融科技浪潮。

今日第九屆《Hit AI & Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會舉辦。台灣加密貨幣交易所HOYA BIT榮獲第八屆區塊鏈價值權威榜「2026最創新的加密貨幣交易所」殊榮，肯定HOYA BIT在技術創新上的領先地位。

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HOYA BIT指出，該公司的前瞻佈局，恰與全球金融秩序的歷史性重組同步發生。紐約證券交易所正式宣布開發代幣化證券平台，並推動美股進入24/7全天候交易與即時結算的新紀元；Nasdaq與Cboe（芝交所）也相繼提交全天候交易提案，「永不關門」的市場已成為全球共識。

在監管層面，美國《GENIUS Act》確立聯邦級穩定幣監管框架、《穩定幣支付法案》為數位資產提供明確法律地位與合規路徑。傳統市場與數位資產的界線已然模糊，加密貨幣不再只是投資選項，而是支撐未來全球即時結算、高流動性金融架構的核心骨幹。

面對這場不可逆的典範轉移，HOYA BIT並非思考如何搶下市佔，而是直指核心問題，包含「當這股浪潮確定到來，哪些台灣人會再一次被排除在外？」

彭云嫻發掘出4群始終站在金融服務邊緣的台灣人，包含：

１、剛接觸虛擬資產、聽過比特幣卻不知道第一步該怎麼走的新手。

２、沒有財經背景、卻清楚意識到節流有極限、開源才是出路的普通上班族。

３、想參與這個時代、卻連研究市場的時間都擠不出來的忙碌族群。

４、對數位金融躍躍欲試，卻在一堆看不懂的術語和複雜流程前，選擇默默關掉頁面的潛在用戶。

彭云嫻表示，HOYA BIT服務的不只是熟悉加密貨幣的人，而是過去較難被金融服務完整照顧的人，讓這群人能以低門檻、低學習成本的方式走進加密貨幣的世界，才是HOYA BIT存在的真正價值。

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