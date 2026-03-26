嚴防哄抬囤貨 經部：塑膠袋民生供應穩定

經濟部表示，下游民生所需的塑膠用品目前各大零售通路庫存充足，供貨正常。塑膠袋示意圖。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕近期中東局勢動盪，影響全球石化產業供應鏈，民眾關心塑膠袋供應情形。經濟部今（26） 日表示，部分下游廠商反映市面上塑膠袋供應減少，經濟部已啟動物資監控與因應機制，以商圈及傳統市場為單位，協調相關業者供應，下游民生所需的塑膠用品目前各大零售通路庫存充足，供貨正常。

經濟部表示，將會遵循今日行政院院會中的裁示，與公平會、法務部成立跨部會小組進行市場稽查，以保持市場秩序。

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經濟部商業署表示，下游民生所需的塑膠用品，目前各大零售通路庫存充足，供貨正常，但針對部分業者反映，市面上已經很難叫貨，經查是因其供應商的商品來自境外製造商。

經濟部產發署已協調部分塑膠包材業者（如塑膠袋、膠膜及容器等），其產線量能完備、可視市場需求隨時協助恢復生產，確保民生供應鏈穩定。針對原有穩定石化料源而發生缺料的製造業者，可透過經濟部成立的專線電話協助媒合（02-2701-1669轉105~107）。

針對傳統市場或商圈產生的短暫缺口，商業署表示，將連繫各商圈及市場自治會詢問採購需求，再協調相關業者直接供應，以維持市場秩序並穩定民生物價。經濟部將透過跨部會協調、產業合作及即時應變作為，嚴防哄抬囤貨，並持續密切監控各項民生商品價格走勢。如有不當哄抬價格或囤貨情形，行政院跨部會「物價聯合稽查小組」必要時啟動聯合稽查，為人民權利把關。

經濟部表示，鼓勵消費者自備購物袋，呼籲民眾養成自備購物袋的良好習慣，減少一次性塑膠用品使用，更能共同維護環境永續。

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