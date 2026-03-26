和泰集團小金雞車美仕 拿下日本豐田汽車亞洲最佳用品供應商獎

和泰集團旗下小金雞車美仕，拿下日本豐田汽車亞洲分公司2025年度供應商評比中「最佳用品供應商獎」。（和泰提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）集團旗下小金雞車美仕，專注於開發汽車用品與服務創新，拿下日本豐田汽車亞洲分公司（Toyota Motor Asia）2025年度供應商評比中「最佳用品供應商獎」。

和泰汽車表示，本次評選涵蓋近百家用品相關供應商，最終僅有15家企業獲得此項殊榮，車美仕能從眾多競爭者中脫穎而出，不僅象徵公司在產品品質、供應鏈管理及創新服務上的卓越表現，也彰顯台灣汽車用品產業在國際舞台上的競爭力。

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豐田汽車亞洲分公司每年透過嚴謹的評估機制，針對供應商在產品品質、交付能力、文件管理等多個面向進行綜合評分，車美仕憑藉長期深耕汽車用品領域的專業能力，以及與豐田體系密切合作所建立的高品質供應鏈體系，在眾多供應商中獲得高度肯定。

車美仕劉傳宏總經理表示，此次榮獲日本豐田汽車亞洲分公司「年度最佳用品供應商獎」，是對全體團隊多年努力的重要肯定，也是一份責任與鼓勵，未來公司將持續以創新、品質與服務為核心，攜手合作夥伴共同推動汽車用品產業的升級與發展。

過去一年，車美仕在汽車影音、行車安全、智慧聯網及車用生活用品等多元產品領域不斷推出創新解決方案，並結合車主需求與數位科技，打造更完整的汽車生活體驗，這些努力也使車美仕在豐田用品供應體系中持續扮演重要角色。

展望未來，車美仕將持續深化產品創新與國際合作，推動更多具前瞻性的用品與服務。公司亦將持續強化與豐田全球體系的合作關係，積極拓展全球海外市場，讓台灣的汽車用品研發與製造能力在國際舞台上發揮更大的影響力。

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