KTV南霸天享溫馨4月下旬掛牌上市 第4季跨足商旅市場

享溫馨預計4月下旬掛牌上市，享溫馨總經理董事長李東和（右）和總經理李奇霖（左）父子倆今天共同出席法說會。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕被喻為「KTV界南霸天」的享溫馨（7760）預計4月下旬掛牌上市，暫定每股承銷價為30元，享溫馨總經理李奇霖表示，享溫馨KTV今年預計再新增2家新店，並拿下政府BOT案，預計第4季在高鐵左營站附近開設「享Hotel」，跨入旅宿市場。

享溫馨以經營庭園式KTV起家，並跨足餐飲、宴會市場，目前享溫馨旗下經營16家KTV、4家婚宴會館、3家打享野鍋及1家御享鐵板燒，以KTV為核心流量入口，串聯婚宴會館、火鍋與鐵板燒品牌，打造出「複合式娛樂餐飲」平台。

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享溫馨更首創將火鍋與鐵板燒導入KTV包廂，讓消費者歡唱同時即可享用多元餐飲，創造與傳統KTV的差異化，享溫馨去年營收達12.91億元，每股盈餘0.68元。

李奇霖指出，台灣KTV市場規模達120~150億元，享溫馨營收僅10億元左右，且享溫馨KTV拓點以中南部為主，還有很大成長空間，享溫馨KTV預計今年第3季再新增嘉義和高雄楠梓兩據點，明年則會開小港據點。

今年第4季會在左營開出「享Hotel」，距離高鐵左營站走路僅5分鐘，「享Hotel」為政府的BOT案，享溫馨將斥資3億元打造為房間數約100間的中價位商旅，創造營運成長動能。

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