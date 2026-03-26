年後轉職潮！2月失業率略升至3.32％ 創26年同月最低

主計總處公布2月失業率略升至3.32%，創26年同月最低。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布2月失業率3.32％、續創26年同月最低，但較上月上升0.03個百分點，主因春節轉職影響；經季節調整後，2月失業率為3.33％、較上月下降0.03個百分點。主計總處國際普查處副處長譚文玲表示，因今年春節比較晚，年後轉職潮可能陸續反映在2、3月，因此3月失業率也有可能較2月高。

根據主計總處調查，2月就業人數1164.4萬人，月減5千人、年增2.8萬人；1-2月就業人數1164.7萬人、年增2.9萬人。2月失業人數為40萬人，月增4千人，其中對原有工作不滿意而失業者增加5千人。

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外界關切中東戰爭對勞動市場的影響，譚文玲表示，目前主要是荷姆茲海峽遭封鎖，推升國際能源價格上漲，石化產業受影響，例如台塑因原料來源問題而暫停接單，若因此造成物價上漲，將影響消費需求，一旦需求減少，將影響廠商僱用人力的意願，3月勞動市場是否受影響尚待觀察。

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