華邦電、旺宏韭菜團滅！投信賣不停 股價青筍筍

華邦電、旺宏韭菜團滅！投信賣不停，股價一狂瀉。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週四（26日）在記憶體、台積電等高價股，上沖下洗，指數震盪555點，終場收跌101點，雖然投信續挺台股，今買超43.32億元，但卻對記憶體持續下重手，不僅華邦電連4天大砍，今再砍逾5000張，股價跌跌不休，在三大法人輪番賣，股價已連6跌，今收96元，累計跌幅達25%，成交量維持在19萬張大量。

而仍在關禁閉的旺宏也難逃投信毒手，隨著股價一路狂飆來到170元史高，投信也逢高持續獲利了結，今再賣超1490張，受此影響，股價被打入跌停，收128元，成交量放大到3.69萬張。

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投信週四前10大賣超個股，依序為華邦電（2344）5243張、南亞（1303）3169張、裕融（9941）2654張、南亞科（2408）1723張、旺宏（2337）1470張、金像電（2368）728張、緯創（3231）697張、亞泥（1102）612張、裕民（2606）593張、長榮航（2618）554張。

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