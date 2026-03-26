威剛科技120億元聯貸案簽約 超額認購2.1倍

威剛120億元聯貸案簽約，由威剛董事長陳立白（左）及台銀董事長凌忠嫄共同主持。（台銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕國內記憶體模組大廠威剛科技（3260）今（26）日完成新台幣120億元聯合授信案簽約，由台灣銀行統籌主辦並擔任管理銀行，在金融同業踴躍參與下，聯貸案短時間內即籌組完成，最終超額認購達2.1倍，顯示市場對其營運前景深具信心。

本案原規劃籌組100億元，最終因認購熱烈擴大至120億元結案。除台灣銀行外，第一銀行與兆豐銀行擔任共同主辦銀行，並邀集台灣企銀、元大銀行、土地銀行、華南銀行、彰化銀行、合作金庫銀行及上海銀行等多家金融機構共同參與。

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簽約儀式於台灣銀行舉行，由威剛科技董事長陳立白與台銀董事長凌忠嫄共同主持。台銀指出，此次聯貸主要用途為充實中期營運週轉金，並導入永續連結機制，依據溫室氣體排放等指標提供利率減碼，支持企業落實ESG發展。

威剛科技以自有品牌「ADATA」行銷全球，穩居全球第二大記憶體與SSD自有品牌模組廠，並連續六年入選台灣25大國際品牌。受惠於AI應用帶動記憶體需求，公司近年營運動能強勁，2025年全年營收達530.87億元，年增32.13%；稅後淨利76.3億元，年增168.24%，雙雙改寫歷史新高。

除本業外，威剛亦積極拓展多角化布局。在轉投資方面，運動彩券業務自2014年取得發行權後表現亮眼，2024年成功續任，並在大型國際賽事帶動下，2025年銷售再創新高，挹注國家運動發展基金逾77億元；文創領域則跨足影視與場館營運，包括與中華職棒合作推出紀錄片，以及取得桃園「桃知道」與台中流行影音中心經營權。

展望後市，隨AI應用持續擴展，加上電競與電動車等新事業同步推進，法人看好威剛在多元事業布局下，成長動能可望延續。

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