路易莎咖啡和餐飲並進拓店 今年營收挑戰40億元

以咖啡連鎖店崛起的路易莎（2758）在餐飲版圖再下一城，併購傑克兄弟牛排後開闢早午餐結合西餐的雙主軸經營策略，成為集團旗下第10個子品牌，路易莎董事長黃銘賢表示，今年路易莎咖啡直營店和餐飲品牌將新開逾50家店，年營收挑戰40億元。（路易莎提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕以咖啡連鎖店崛起的路易莎（2758）在餐飲版圖再下一城，併購傑克兄弟牛排後開闢早午餐結合西餐的雙主軸經營策略，成為集團旗下第10個子品牌，路易莎董事長黃銘賢表示，今年路易莎咖啡直營店和餐飲品牌將新開逾50家店，年營收挑戰40億元。

「傑克兄弟牛排」過往以「人人都吃得起的好牛排」為定位，目前已開出台北信義店、台中公益店與高雄愛河店3家，路易莎集團今年元月接手後，優化餐點內容，開闢早午餐結合西餐的雙主軸的全新經營策略，打造從上午到晚間一站式的不同餐飲體驗。

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更導入品牌的平價策略，希望在近年消費者流行吃早午餐，但價格卻不斷攀升上看千元的現況下，逆勢操作，提供更親民的選擇，超值早午餐198元起、主餐320元起、牛排540元起，均附飲品附美式咖啡、紅茶、果汁，熱美式還可續杯享用，搶攻年輕族群與家庭客層。

黃銘賢表示，這不只是一次品牌併購，而是路易莎邁向更多元的全時段餐飲新里程，希望讓消費者用更合理的價格，享受到兼具品質與氛圍的餐飲體驗，調整菜單後，傑克兄弟牛排目標每間店月營收都可達到約500萬元、600萬元，明年希望會在台北拓點。

路易莎去年營收達30億元，其中路易莎咖啡營收達22億元，占營收比重達73%，目前有直營店220家，加盟店300多家，今年預計再開出30間直營店；餐飲品牌營收比重占2成多，今年預計新增20多家分店，營收比重可望成長至3成。

路易莎集團已佈局多元餐飲生活品牌，旗下餐飲品牌包括青焰炭火熟成牛排（6間）、初泰 Pikul（2間）、Selfroom Workoutplace（1間）、玖仰茶食文化（8間）、丹生炊事（2間）、SUN BERNO 光焙若蔬食（3間）、Louisa Bakery（1間）、白霧時光 White Mist（1間）、隱岳閣港式料理（1間）、傑克兄弟牛排（3間）。

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