美超微遭股東提告證券詐欺 執行長梁見後列被告

美超微被股東提告，執行長梁見後列被告。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，伺服器大廠美超微（Supermicro）股東25日對該公司提出集體訴訟，指控其隱匿對中國銷售的依賴，違反美國出口管制法規，構成證券詐欺。該民事訴訟也將美超微執行長梁見後列為被告。

報導指出，在提交給舊金山聯邦法院的集體訴訟文件中，股東指控，美超微誇大其業務前景，並蓄意不揭露其伺服器銷售中一大部份流向中國企業的事實，抬高其股價，該公司在遵守出口管制法規上，出現重大缺失。

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美超微股價20日暴跌33%，市值蒸發61億美元，前一天美國紐約南區聯邦檢察官辦公室起訴美超微同創辦人廖益賢、台灣區業務經理張瑞滄及承包商孫廷瑋等3人，指控他們非法將價值數十億美元、搭載輝達晶片的伺服器轉運至中國。

該民事訴訟的其他被告包括執行長梁見後與財務長大衛．韋根德（David Weigand）。

對美超微相關人士提出刑事訴訟的美國檢方稱，廖益賢與張瑞滄指示一家東南亞公司採購搭載輝達經伺服器，該公司在2024年與2025年共採購25億美元的伺服器。美超微與輝達並未遭刑事起訴，該集體訴訟並未將輝達列為被告。

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