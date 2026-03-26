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LINE Bank跨境匯款再升級 全球10國最快4分鐘到帳

2026/03/26 15:35

LINE Bank美元跨境匯款大升級，最快4分鐘入帳（記者李靚慧攝）LINE Bank美元跨境匯款大升級，最快4分鐘入帳（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕純網銀LINE Bank（連線銀行）的海外匯款據點大幅增加，今（26）日宣布擴充美元跨境匯出，覆蓋範圍從原本僅限美國，擴增至巴林、日本、加拿大、列支敦斯登、新加坡、英國、香港、瑞士、澳洲，平均時間僅需「4.8分鐘」，且手續費單筆「台幣150元起」。

LINE Bank指出，與傳統銀行跨境匯款需要臨櫃排隊抽號碼牌、填寫匯款單的繁瑣流程相比，LINE Bank是純網銀，只需在線上app操作即可匯款。根據LINE Bank內部實測多國匯出款項，平均只需要「4.8分鐘」。例如匯往列支敦斯登、巴林、日本及加拿大，僅需4分鐘即可入帳；匯往英國及香港也僅需5分鐘的時間。

此外，LINE Bank也針對民眾最在意的手續費「隱藏成本」，祭出「收費透明」、「進度透明」2大訴求。

首先，匯款全額到行手續費優惠單筆「台幣150元起」且免跨境處理費、免中轉行手續費。且匯款後，即可利用「App進度條」追蹤款項最新狀態，免除向客服或對方詢問的困擾。

LINE Bank指出，2025年6月30日前，匯款至美國全額到行，原價新台幣600元，優惠價150元；其他國家非全額到行，原價新台幣600，優惠價150元。其他國家若全額到行，原價新台幣1000元，優惠價450元。

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