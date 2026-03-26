牌照稅4/1起開徵 全國開徵逾854萬輛、增12.4萬輛

今年使用牌照稅4月開徵，台南市財政稅務局陳家慶說明繳納方式等。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年全國使用牌照稅將於4月1日開徵，繳納期限至4月30日止。根據統計，今年全國開徵車輛共854萬85輛，較去年增加12萬4199輛、增幅1.48%；開徵稅額約665億3120萬元，較去年減少5399萬元、減幅0.08%，主因近年來的能源轉型政策與車市結構改變，消費者選購車輛時傾向小排氣量（稅額低）的車款。

財政部說明，今年六都使用牌照稅開徵車輛數計573萬1575輛，開徵稅額約452億450萬元，占全國開徵車輛數比率67%，開徵稅額比率68%；其中台中市開徵車輛數118萬1096輛、開徵稅額95億2473萬元，占全國開徵比率13.8%及14.3%，皆居六都之冠。其餘非六都縣市開徵車輛數280萬8510輛、開徵稅額約213億2670萬元，占全國開徵比率33%及32%。

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目前各地方政府均對電動車免徵使用牌照稅至2030年12月31日止，而截至2026年2月底，全國完全以電能為動力的電動汽車有12萬9248輛、年增32.4%，免徵金額約33億194萬元。

財政部提醒，今年使用牌照稅繳款書將於3月下旬由各地方稅稽徵機關陸續寄發，納稅義務人如對繳款書所載稅額有疑義，可以利用繳款書上的聯絡電話或免付費電話「0800-000321」向各地方稅稽徵機關洽詢。

另，財政部補充，為簡政便民及節能減碳，自2023年7月起，各地方稅稽徵機關提供使用牌照稅繳款書（或長期約定轉帳納通知）歸戶服務，納稅義務人得於開徵2個月前向車籍所在地的地方稅稽徵機關申請，就同一縣市內的全部車輛進行歸戶，每張歸戶繳款書以5筆車籍為限，已申請歸戶的車輛車籍如無移轉管轄，不必每年申請。

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